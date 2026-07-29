Не только для зрения. Названо неочевидное полезное свойство черники

Диетолог Поляков: витамин С в чернике укрепляет сосуды и повышает иммунитет

Черника полезна не только для глаз, но и для сердечно-сосудистой системы благодаря высокому содержанию антиоксидантов и витамина С. Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков сообщил об этом aif.ru .

Антиоксиданты в чернике, по его словам, обладают противовоспалительным эффектом. Они препятствуют старению организма и поддерживают здоровье сосудов.

«Плюс в чернике больше витамина С, чем в голубике, который укрепляет сосуды, благоприятно влияет на работу иммунной системы», — сказал Поляков.

Кроме того, в этой ягоде содержатся витамины А и К. Поляков заявил, что их концентрация в чернике ниже, чем в голубике, но этого достаточно, чтобы укрепить здоровье.

Ранее лидер движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская причислила чернику к доступным суперфудам. Она богата антоцианами даже в замороженном виде.