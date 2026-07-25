Японские ученые обнаружили, что кефир может замедлить старение иммунитета
Японские биологи обнаружили, что термообработанная бактерия Lactobacillus kefiri YRC2606, выделенная из кефира, может замедлять старение иммунной системы. Это открытие может дать новые аргументы в пользу употребления молочных продуктов пожилыми людьми, написал MK.RU.
В ходе эксперимента на пожилых мышах ученые обнаружили, что у животных, получавших инактивированный нагреванием штамм, снизилась активность белков-маркеров старости p16 и p21. Эти белки блокируют деление клеток и запускают механизмы старения. Также уменьшилось хроническое воспаление: клетки выделяли меньше провоспалительных молекул IL-6 и TNF-α. Возрастные изменения вилочковой железы и печени у таких мышей были менее выражены по сравнению с контрольной группой.
Особенность открытия в том, что эффект дал не живой пробиотик, а термообработанный. Бактерию можно будет добавлять в продукты питания и БАДы как стабильный и безопасный ингредиент. Ученые говорят о создании функционального питания для поддержки иммунитета у пожилых людей, хотя до клинических испытаний на человеке еще далеко.