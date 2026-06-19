В Японии посоветовали не заказывать одни и те же суши

Нутрициолог Кимура: одни и те же суши могут привести к перекосу в питании

Любителям суши стоит чаще менять начинку, чтобы рацион оставался разнообразным, а возможный вред от некачественного продукта — низким. Об этом рассказал доцент факультета нутрициологии Университета Накамура, специалист по общественному здоровью и культуре питания Хидэки Кимура в беседе с РИА «Новости» .

«Если есть все время один и тот же вид нэта, питание тоже будет смещаться в одну сторону. Кроме того, если <…> этот продукт окажется чем-то загрязнен, ущерб будет больше», — пояснил специалист.

Нэта — это рыба, морепродукты или другие основные ингредиенты суши. По словам Кимуры, не существует конкретного вида блюда, от которого он посоветовал бы отказаться. Главным правилом ученый назвал разнообразие.

«Большое разнообразие нэта — одна из привлекательных сторон суши. Обязательно наслаждайтесь этим», — добавил нутрициолог.

Впрочем, при приготовлении блюд из сырой рыбы важны не только качество ингредиентов, но и соблюдение санитарных норм в заведениях. Ранее в Камышине Волгоградской области восемь человек, включая детей, заболели сальмонеллезом после употребления суши и роллов в местном кафе.