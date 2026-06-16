В Волгоградской области 8 человек заразились сальмонеллезом после суши в кафе

Роспотребнадзор закрыл кафе в Камышине после отравления восьми клиентов

В Камышине Волгоградской области восемь человек, включая детей, заболели сальмонеллезом после употребления суши и роллов в местном кафе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета региона.

Диагноз подтвердили лабораторные исследования территориального подразделения Роспотребнадзора. Как отметили в ведомстве, все пострадавшие ели блюда, приобретенные в кафе «ЕвроАзия» на Пролетарской улице.

Также Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм: предприниматель не соблюдал требования к состоянию помещений и хранению продуктов.

С 11 июня деятельность кафе приостановили, материалы направили в суд.

Следственный отдел по Камышину возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

В марте двое детей отравились после обеда в кафе «Ебидоеби» на Новокузьминской улице в Москве.