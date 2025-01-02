Ученые открыли влияние распространенного вируса на болезнь Альцгеймера

Цитомегаловирус из семейства герпесвирусов способен спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Почти все пожилые люди являются его носителями, сообщил журнал Alzheimer’s & Dementia .

Ученые нашли связь между возникновением распространенного нейродегенеративного заболевания и цитомегаловирусом. При его наличии в организме человека риск развития болезни Альцгеймера повышается.

Цитомегаловирус довольно распространен. Он передается воздушно-капельным, половым и бытовым путем, а после заражения остается в организме навсегда и проявляется лишь при ослаблении иммунитета. Специалисты нашли его у 15% подростков, 40% пациентов в возрасте 35-40 лет и 90% людей старше 80 лет.

Болезнь Альцгеймера часто встречается у пожилых людей. Она проявляется раздражительностью, тревожностью, потерей памяти и психическими нарушениями. Методами профилактики являются MIND-диета, тренировка мозга и получение новых знаний.