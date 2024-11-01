Профессор Черниговская: для профилактики Альцгеймера нужно смотреть серьезные фильмы и читать умные статьи

Мозг человека несет в себе порядка 100 миллиардов нейронов, каждый из которых может формировать по несколько десятков тысяч связей. Как не «засорять» главный орган, рассказала директор Института когнитивных исследований СПбГУ, доктор биологических наук Татьяна Черниговская в ходе организованной «Снобом» встречи под названием «Вечера со смыслом».

По словам профессора, никакие витамины или упражнения не смогут повлиять на когнитивные свойства мозга. Его состояние зависит от пищи, то есть информации, которая ему поступает.

Так, для снижения рисков болезни Альцгеймера необходимо читать научные статьи, смотреть серьезные фильмы, чаще разговаривать с людьми, которые могут объяснить сложные вещи.

Мозг все время учится и образовывает новые нейронные связи, поэтому важно не лежать пластом, а чаще музицировать, играть в шахматы или покер, отметила Черниговская.