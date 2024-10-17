Профессор Попов: листовые овощи и морепродукты снижают риск развития болезни Альцгеймера
Профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов назвал продукты, которые помогут избежать развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщила «Газета.ru».
В качестве профилактики недуга эксперт посоветовал MIND-диету.
«Это гибрид средиземноморской диеты и DASH-диеты — специализированного питания для пациентов с артериальной гипертензией», — пояснил медик.
По его словам, соответствующее меню включает листовые овощи, спаржу, цельные зерна, фасоль, орехи, брокколи и морковь. Кроме того, в рацион рекомендуется добавить морепродукты, птицу и оливковое масло, добавила «Свободная пресса».