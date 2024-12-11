Роспотребнадзор: имбирь помогает при профилактике болезни Альцгеймера

Имбирь обладает большим количеством полезных свойств, благодаря чем он активно используется в профилактике целого ряда заболеваний. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Во-первых, почти все знают о том, что имбирь положительно влияет на иммунитет. Кроме того, он также способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. В частности, благодаря нему снижается давление и улучшается циркуляция крови.

Наконец, регулярное употребление имбиря также может служить профилактикой болезни Альцгеймера. Однако от его употребления лучше отказаться беременным и людям с болезнями ЖКТ.