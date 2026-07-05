Ученые нашли способ остановить один из самых агрессивных видов рака

Ученые из Флориды создали соединение, которое в лабораторных тестах остановило распространение клеток одного из самых агрессивных видов рака поджелудочной железы более чем в 90% случаев. Об этом сообщил Sciencealert со ссылкой на исследователей.

Разработка представляет собой особые соединения PCAIs. Они нарушают работу поврежденных белков, связанных с мутациями гена, который долго считали неподдающимся лечению.

Одно из соединений включает гены, подавляющие рак, и отключает механизмы, которые помогают опухоли расти. Также вещество разрушает клеточный скелет, из-за чего раковые клетки теряют способность двигаться и проникать в соседние ткани.

Исследователи отметили, что PCAIs показали эффективность против разных мутаций гена. Такие изменения встречались не только при раке поджелудочной железы, но и при опухолях легких, толстой кишки и других органов.

Пока испытания прошли только на клетках в лаборатории. Ученым еще предстоит проверить безопасность соединений для живых организмов.

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