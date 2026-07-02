Frontiers in Nutrition: ученые связали дефицит витамина D с риском рака головы и шеи

Ученые обнаружили, что недостаток витамина D может повышать вероятность развития онкологических заболеваний головы и шеи. В исследовании рассматривались данные более чем о 216 тысячах пациентов. Результаты опубликованы в научном журнале Frontiers in Nutrition, сообщил «Ридус» .

Специалисты сравнивали две группы людей: с подтвержденным дефицитом витамина D и с нормальным его уровнем. Наблюдение длилось до десяти лет. Выяснилось, что у людей с недостатком витамина D риск развития рака головы и шеи возрастал на 56 процентов. Это касалось всех типов опухолей, включая рак гортани и полости рта.

Эксперты также заметили, что при умеренном дефиците риск увеличивался не так сильно, как при выраженном. Наиболее явная связь была у людей старше 50 лет, а у более молодых пациентов такого не наблюдалось.

Авторы исследования подчеркивают, что оно носило наблюдательный характер и не доказывает, что дефицит витамина D напрямую вызывает рак. Однако результаты указывают на важность уровня витамина D как фактора, который следует учитывать при оценке долгосрочных рисков для здоровья.