Ученые нашли простой способ ускорить обмен веществ

Временный отказ от пищи животного происхождения может ускорить обмен веществ за счет влияния на генетическую регуляцию в организме человека. Исследование группы ученых из Греции, Германии, США и Франции опубликовал журнал Nature Communications .

Они изучили влияние диеты на гены, отвечающие на участвующие в метаболизме холестерина и метионина белки, у 200 здоровых человек. Участники эксперимента чередовали сбалансированный рацион с непродолжительной веганской диетой.

Выяснилось, что между питанием и генетикой есть тесная связь. При меньшем поступлении холестерина с пищей организм начинает перестраивать внутренние процессы, отвечающие за его выработку. Если несколько недель не употреблять мясо и животные продукты, а затем вернуться к обычному рациону, может ускориться обмен веществ.

Ранее ученые назвали напитки, которые могут ускорить обмен веществ и похудеть. Среди них черный чай и смузи.