Биолог Суркова предупредила, что переход на растительную диету требует регулярного лабораторного контроля

Переход на вегетарианство и веганство — это не только вопрос этических или экологических предпочтений, но и серьезное испытание для организма. Кандидат биологических наук Екатерина Суркова в беседе с Life.ru рассказала, что реакция на растительный рацион зависит от множества факторов, включая генетику, возраст, состояние здоровья и образ жизни.

Особое внимание следует уделять витамину B12, который практически отсутствует в растительной пище. Его усвоение связано с работой ряда белков-переносчиков, кодируемых определенными генами. У некоторых людей генетические особенности могут снижать поступление B12 в клетки или повышать потребность в нем, что может привести к дефициту даже при формально нормальных показателях анализов.

«У одних людей способность к превращению альфа-линоленовой кислоты (ALA) в DHA минимальна, что повышает риск дефицита, у других — выше, что облегчает адаптацию к растительному рациону», — пояснила эксперт.

Вегетарианцы получают преимущественно негемовое железо, которое усваивается хуже, чем гемовое. Ген TMPRSS6 может способствовать повышению уровня гепсидина и снижению всасывания железа.

По словам специалиста, переход на растительную диету требует регулярного лабораторного контроля, учета индивидуальных генетических особенностей и грамотной коррекции рациона, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами и сохранить здоровье.