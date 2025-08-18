Эндокринолог Блох рассказала, что снижение стресса и нормализация сна помогают ускорить метаболизм

Скорость метаболизма зависит от пола, возраста, генетики и уровня активности. Об этом рассказала врач-эндокринолог сети клиник DocMed Софья Блох в беседе с сайтом Здоровье Mail .

По словам доктора, основным обменом называют энергию, которая расходуется на поддержание жизненных процессов в организме. Дополнительный обмен — любая физическая и умственная нагрузки. Как отметила врач, повысить обмен веществ помогают правильное питание, снижение стресса, нормализация сна и веса.

Метаболизм измеряют методами калориметрии и биоимпедансометрии в клиниках, домашние устройства с анализом состава тела часто показывают неверные результаты. Погрешность может достигать 30%, подчеркнула Блох.