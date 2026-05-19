Старение начнется незаметно. Россиянам рассказали о пике возможностей организма

Гериатр Ткачева: организм человека достигает пика в 25-30 лет, затем стареет

Лучшей физической формы человек достигнет к 25-30 годам, затем начнут слабеть мышцы и кости. Видимые проявления старения проявятся к выходу на пенсию, сообщила ТАСС главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

«В среднем где-то к 25-30 годам организм достигает пика развития костно-мышечной системы. Дальше начинается постепенное снижение массы и силы мышц, снижение минеральной плотности костной ткани», — сказала она.

Долголетие, по словам гериатра, зависит от усилий человека. Старение начнет проявляться гораздо позже, около 60 лет, в виде сахарного диабета второго типа, атеросклероза, хронической обструктивной болезни легких и онкологических заболеваний.

Ранее невролог и гериатр Валерий Новоселов сообщил о связи долголетия с образом жизни. Он подтвердил, что биологический возраст может отличаться от самоощущения человека.