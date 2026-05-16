В Минздраве рассказали, как дожить до 100 лет

Минздрав: чтобы дожить до 100 лет, нужно отслеживать уровень холестерина

Регулярный контроль состояния здоровья и изменение образа жизни могут значительно повысить шансы человека дожить до 100 лет. Об этом сообщила РИА «Новости» главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Если человек понимает, что его здоровье в его руках, то у него есть все шансы дожить до 100 лет», — сказал она.

Специалист отметила, что важно проходить профилактические осмотры, а также следить за уровнем артериального давления, холестерина и глюкозы. Именно эти показатели влияют на раннее старение сосудов.

Ткачева подчеркнула, что одним из самых эффективных способов продлить жизнь остается здоровый образ жизни. Речь идет об отказе от вредных привычек, физической активности, правильном питании, а также поддержании когнитивной и социальной активности.

Ранее Ткачева рассказала, что в число заболеваний, свидетельствующих о старении организма, входят сахарный диабет второго типа и хроническая обструктивная болезнь легких.