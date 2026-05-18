Россиянам объяснили, от чего зависят долголетие и длительность молодости

В Минздраве предложили считать молодежью людей до 39 лет, а не до 35, как это было раньше. С чем это связано, рассказал 360.ru невролог и гериатр Валерий Новоселов.

По его словам, Минздрав занимается не столько здравоохранением, сколько регулированием в сфере медицины. Врач отметил, что мир в целом стареет и к 2050 году людей старше 60 лет будет не 700 миллионов, как 10 лет назад, а два миллиарда. При этом биологический возраст и возраст по ощущениям могут сильно различаться.

«Есть такой всемирный доклад о старении и здоровье — 2016 года. Там указывается, что очень много стало людей моложе паспортного возраста на 10-15 лет. Это заметное явление. А остальное надо у Минздрава выяснять, что они имели в виду», — добавил Новоселов.

Он рассказал, что каких-либо реперных точек для организма в возрасте 39 лет у человека нет. При этом долголетие в современном мире все чаще зависит не от генетики, а от образа жизни.

«Нужно понять ценность здоровья не когда мы пожили, набрали болячки и выплатили ипотеки, а сразу — в последнем классе школы, может быть, еще до замужества или женитьбы. Понять, что это самый ценный актив после времени или наряду с ним. И это зависит в большей степени от самого человека. Я это как врач говорю», — подытожил специалист.

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила, что сегодня люди стареют медленнее, чем раньше, и успевают за жизнь сделать больше.