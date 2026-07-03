Сомнолог объяснил, почему после обеда тянет в сон

Сомнолог Новиков: дневную сонливость можно связять с тяжелой едой и плохим сном

Непреодолимая сонливость в середине дня может появляться из-за плотного обеда, плохого ночного отдыха, малоподвижности и ряда заболеваний. Об этом Lenta.ru рассказал сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков.

Врач объяснил, что после обеда организму приходится тратить больше ресурсов на пищеварение, а человек ощущает спад энергии. Особенно заметной сонливость становится после тяжелой, жирной или богатой углеводами еды.

«После приема пищи кровь активнее перераспределяется в сторону пищеварительной системы, а мозг получает сигнал, что организм занят перевариванием», — заявил Новиков.

Он добавил, что сладости и быстрые углеводы сначала дают краткий прилив бодрости, но затем уровень глюкозы быстро снижается, после чего появляется вялость, раздражительность и желание полежать.

Еще одной причиной специалист назвал некачественный сон. Человек может чувствовать разбитость даже после семи-восьми часов отдыха, если лег поздно, часто просыпался или не провел достаточно времени в фазе глубокого сна.

Помимо этого, постоянная дневная сонливость может свидетельствовать о малоподвижности, анемии, гипотиреозе, депрессии и других заболеваниях. Если усталость не проходит — не стоит откладывать визит к врачу.

Ранее терапевт Ирина Когалымова рассказала, что летом постоянное желание поспать и трудности с концентрацией также могут быть связаны с изменениями погоды.