Врач Когалымова объяснила летнюю сонливость нагрузкой на организм

Летом жалобы на постоянную усталость, сонливость и проблемы с концентрацией могут быть связаны с изменениями погоды. Об этом сообщила терапевт Ирина Когалымова в беседе с nashgorod.ru .

По ее словам, в летний период жара способна внезапно сменяться грозами и ливнями, что создает дополнительную нагрузку на организм.

«Все это влияет на сосудистый тонус, артериальное давление и работу нервной системы», — отметила врач.

Кроме того, высокая температура, недостаток жидкости и нарушение режима сна также способствуют ухудшению самочувствия. В жаркие дни организму требуется больше усилий для поддержания нормальной температуры.