Тренер Аверьянов заявил, что силовые занятия и бег помогают справиться с тревогой

Силовые тренировки и бег помогают быстро снять острое напряжение, переключить внимание и вернуть контроль над телом при стрессе. Об этом «Газете.Ru» сообщил тренер-партнер сети фитнес-клубов DDX Fitness Юрий Аверьянов.

По словам специалиста, работа с отягощениями укрепляет нервную систему при регулярных занятиях. Кардионагрузки улучшают настроение и проясняют мысли, однако требуют комфортного темпа: чрезмерная интенсивность может усилить тревожность, отметил KP.RU.

Для долгосрочного результата эксперт посоветовал йогу, эффект которой накапливается со временем и учит управлять дыханием. Аверьянов подчеркнул, что любая физическая активность помогает бороться с тревогой, если она регулярна и приносит удовольствие.