Вакцины от рака включили в программу обязательного медстрахования

Разработанные в России вакцины от рака включили в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Такое лечение теперь доступно россиянам по полису обязательного медицинского страхования. Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Михаил Мишустин .

Он подчеркнул, что речь идет о персонализированных препаратах, которые разрабатывают под каждого конкретного пациента и помогают его иммунитету бороться с опухолями.

Теперь россиянам бесплатно доступна терапия с применением мРНК-вакцин, разработанных на основе молекулярных и генетических особенностей злокачественных новообразований, а также иммунотерапия с использованием генетически модифицированных Т-лимфоцитов, которые способны распознавать раковые клетки и атаковать их.

Кроме того, для терапии пациентов с колоректальным раком врачи начнут использовать новую отечественную пептидную вакцину.

«Правительство продолжит совершенствовать порядок предоставления медобслуживания гражданам по всей стране и делать все необходимое для реализации национальной цели по укреплению здоровья людей, которая утверждена главой государства», — заявил Мишустин.

Еще одно изменение программы ОМС коснулось беременных женщин, живущих в сельской местности и отдаленных населенных пунктах. Власти регионов организуют для них бесплатные поездки в профильные медицинские учреждения для осмотра.

В начале апреля пациент Национального медицинского исследовательского центра радиологии получил первую дозу персонализированной противоопухолевой мРНК-вакцины.

Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, это прорывная технология, которая станет дополнительным инструментом в руках онкологов, которые ведут борьбу с меланомами.