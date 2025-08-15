Россиянам пришлось чаще ходить на колоноскопию из-за дефицита одного препарата

Россиянам приходится чаще ходить на гастро- и колоноскопию из-за дефицита сульфата бария. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Препарат используют в рентгенологии для контрастности снимков. Его запасы во многих регионах исчерпались из-за того, что ключевой производитель переехал на другую площадку, но лицензию получить не успел. Возобновление производства планируется не раньше ноября.

Ранее «Известия» сообщали, что из-за правила «второй лишний» могут возникнуть перебои с поставками, что плохо скажется на состоянии больных. Этот принцип заключается в том, что, если в конкурсе участвуют полностью российские препараты, остальные заявки будут отклонять как иностранные.