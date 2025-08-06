«Второй лишний». Россияне испугались, что лишатся доступа к современной терапии

Пациенты опасаются, что правило «второй лишний» приведет к снижению доступности лекарств и росту затрат на них. Нововведение вступит в силу в России с сентября 2025 года. Свои опасения выразили представители Всероссийского союза пациентов (ВСП) в письме в правительство, сообщили «Известия» .

Если в конкурсе участвуют только препараты российского производства, другие заявки будут отклоняться как иностранные.

«В перечень таких препаратов планируется включить наркотические и психотропные лекарства, препараты крови, а также 215 позиций из действующего перечня стратегически значимых лекарств», — отмечено в документе.

ВСП считает, что предлагаемое ограничение уменьшит ежегодную экономию, полученную благодаря торгам. Это, в свою очередь, приведет к росту расходов здравоохранения и усилению монополизации производства лекарств. Такое развитие событий неизбежно из-за постоянного увеличения потребности в лекарствах.

Введение нового правила может вызвать перебои в поставках, ограничить ассортимент и снизить доступность современных лекарств для пациентов, предупредил сопредседатель ВСП Ян Власов. Любая задержка или внезапная замена препарата плохо сказывается на состоянии больных, особенно при социально значимых заболеваниях, подчеркнул эксперт.

Ранее в России до конца 2025 года сохранили особый порядок продажи иностранных лекарств. Это нужно, чтобы избежать перебоев с поставками в медицинские учреждения и предотвратить дефицит медикаментов в аптеках. При этом речь идет о возможности продажи иностранных препаратов не только в российской, но и в зарубежной упаковке с этикеткой на русском языке.