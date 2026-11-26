Опухоли трахеи на ранней стадии могут маскироваться под обычные простудные заболевания или бронхит. Об этом со ссылкой на врачей Воронежского областного научно-клинического онкологического центра сообщил портал «МОЕ! Онлайн. Воронеж» .

Специалисты предупредили, что по мере роста опухоль сужает дыхательные пути и провоцирует характерные для респираторных болезней симптомы. Если у человека появилась одышка, свистящее дыхание или кашель, который не проходит более трех недель, следует обратиться к врачу.

Сотрудники онкологического центра обратили внимание, что ранняя диагностика имеет большое значение для успешного лечения. Также тревожными сигналами являются беспричинная охриплость голоса, примеси крови в мокроте и затрудненное дыхание при физических нагрузках.

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