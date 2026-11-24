Жители Югры чаще всего обращаются к врачам с рефлюкс-эзофагитом, гастритом, гастродуоденитом, язвенными поражениями желудка и двенадцатиперстной кишки, дискинезией, колитом, холециститом, панкреатитом, а также гепатитами и циррозом печени. Об этом сообщила главный внештатный гастроэнтеролог депздрава региона Евгения Сосновская, пишет «ФедералПресс» .

Гастроэнтеролог Евгения Сосновская заявила, что здоровье пищеварительной системы на 40–50% зависит от образа жизни. Среди основных причин нарушений она выделила вредные привычки, недостаточную физическую активность и нерациональное питание.

Врач объяснила, как отличить заболевания по характеру боли: острый дискомфорт указывает на язву, опоясывающая боль — на панкреатит, а тяжесть в подреберье — на холецистит. Слизистую оболочку разрушают избыток жареного мяса, фастфуда, алкоголя, кофе и хронический стресс, блокирующий выработку защитной слизи.