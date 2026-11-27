Вакцинация, здоровый образ жизни и соблюдение правил гигиены снижеют риск заболевания пневмонией. Об этом рассказала РИА «Новости» заведующий пульмонологическим отделением Приморской краевой больницы № 1 Алина Абдуллина.

«Основная мера медицинской профилактики — это ежегодная вакцинация от гриппа, а также вакцинация от пневмококковой инфекции — раз в пять лет», — отметила врач.

Она подчеркнула, что такие прививки можно ставить детям и беременным. Особенно актуальна вакцинация для пациентов с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом или с бронхолегочной патологией.

Также важно полностью отказаться от алкоголя и курения, в том числе кальянов и вейпов, придерживаться сбалансированного питания и одеваться по погоде. После посещения людных мест обязательно мыть руки.

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