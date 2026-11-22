Названы две главные прививки, которые спасут жизнь
Доктор Мясников назвал прививки от гриппа и пневмококка самыми главными
Пожилым людям жизненно необходима прививка от пневмококка. Для беременных женщин обязательна вакцинация от гриппа. Об этом врач общей практики, кардиолог, телеведущий Александр Мясников сообщил NEWS.ru.
По словам доктора, коронавирус уже не так страшен, как несколько лет назад. Он превратился в сезонную простуду и мутирует быстрее, чем модифицируется вакцина.
Другое дело грипп. Мясников заявил, что он особенно опасен отдельным категориям пациентов.
«Прививка от гриппа нужна всем, от пневмококка — людям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические болезни. Точка. Кстати, беременным обязательно нужна прививка от гриппа», — заявил врач.
Ранее ВОЗ назвала вакцинация лучшим способом профилактики гриппа зимой. Организация сообщила о росте заболеваемости в Европе.