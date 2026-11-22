Пожилым людям жизненно необходима прививка от пневмококка. Для беременных женщин обязательна вакцинация от гриппа. Об этом врач общей практики, кардиолог, телеведущий Александр Мясников сообщил NEWS.ru .

По словам доктора, коронавирус уже не так страшен, как несколько лет назад. Он превратился в сезонную простуду и мутирует быстрее, чем модифицируется вакцина.

Другое дело грипп. Мясников заявил, что он особенно опасен отдельным категориям пациентов.

«Прививка от гриппа нужна всем, от пневмококка — людям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические болезни. Точка. Кстати, беременным обязательно нужна прививка от гриппа», — заявил врач.

Ранее ВОЗ назвала вакцинация лучшим способом профилактики гриппа зимой. Организация сообщила о росте заболеваемости в Европе.