Психолог рассказал, почему не получается похудеть

Плохой сон, перфекционизм и привычка заедать эмоции могут мешать человеку сбросить вес. Об этом психолог по пищевому поведению Юлия Камоева рассказала Lenta.ru .

По словам специалиста, многие люди используют еду как самый доступный способ справиться с тревогой, раздражением, скукой или одиночеством. При этом они могут не замечать, что садятся за стол не из-за голода, а из-за эмоционального напряжения.

«На самом деле это хорошо закрепленный механизм совладания со стрессом, который сформировался еще в детстве. Без работы с этим механизмом любая диета — временное решение», — рассказала Камоева.

Психолог также связала сложности с похудением с хроническим недосыпом. Она объяснила, что после плохой ночи тяга к сладкому и углеводам возникает из-за биохимических процессов, а не из-за слабого характера.

«Я видела клиенток, у которых вес сдвигался с мертвой точки только после того, как мы нормализовали сон. Без изменения питания», — сказала специалист.

Другими причинами Камоева назвала внутренний запрет на стройность или перфекционизм в питании. Жесткие правила повышают напряжение, затем происходит срыв, появляется чувство вины, и человек снова начинает заедать переживания.

Ранее врач Андрей Продеус посоветовал худеющим питаться четыре–пять раз в день, чтобы не допускать резких скачков инсулина и легче добиться снижения веса.