Врач Продеус посоветовал худеющим не допускать скачков инсулина
Педиатр и иммунолог Андрей Продеус в пресс-центре ИА НСН поделился рекомендациями по сбалансированному питанию для похудения.
Он отметил, что для достижения желаемого результата необходимо есть минимум четыре, а лучше пять раз в день.
«Важно постоянно поддерживать оптимальный уровень сахара, чтобы не было всплесков инсулина», — объяснил врач.
По его словам, порция еды должна составлять около 250-300 миллилитров. Это правило не касается зеленых салатов и продуктов, богатых клетчаткой. Кроме того, необходимо поддерживать водный баланс.