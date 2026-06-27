Врач Продеус посоветовал худеющим не допускать скачков инсулина

Педиатр и иммунолог Андрей Продеус в пресс-центре ИА НСН поделился рекомендациями по сбалансированному питанию для похудения.

Он отметил, что для достижения желаемого результата необходимо есть минимум четыре, а лучше пять раз в день.

«Важно постоянно поддерживать оптимальный уровень сахара, чтобы не было всплесков инсулина», — объяснил врач.

По его словам, порция еды должна составлять около 250-300 миллилитров. Это правило не касается зеленых салатов и продуктов, богатых клетчаткой. Кроме того, необходимо поддерживать водный баланс.