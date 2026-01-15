Проверку роддомов начали в Кузбассе после гибели младенцев в Новокузнецке

Специальная комиссия начала проверку роддомов Кемеровской области после гибели девяти младенцев в перинатальном отделении Новокузнецкой городской больницы № 1. Как сообщил губернатор региона Илья Середюк , она продлится до 9 февраля.

Он подчеркнул, что в состав комиссии вошли сотрудники кемеровского Минздрава и специалисты родильных домов высшего уровня.

«Первым проверили роддом в Прокопьевске. Там два отделения: акушерское, отделение новорожденных и недоношенных детей. Одновременно здесь могут находиться 26 пациенток», — рассказал Середюк.

Губернатор добавил, что комиссия проследит за соблюдением протоколов оказания медицинской помощи, проверит наличие необходимого оборудования и выполнение санитарно-эпидемиологических требований.

«Всего в Кузбассе 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Все проверим до 9 февраля», — подытожил губернатор.

Минздрав Кемеровской области в минувшую среду, 14 января, отчитался о результатах обследования сотрудников перинатального центра Новокузнецкой городской клинической больницы № 1. В ведомстве заявили, что ни у кого из персонала не нашли признаков инфекционного заболевания.

После проверки акушерский стационар закрыли на санитарную обработку, а находившихся там младенцев и женщин отправили под амбулаторный контроль.

Изначально пресс-служба Минздрава сообщила, что девять умерших новорожденных имели внутриутробную инфекцию и появились на свет в тяжелом состоянии.

Потерявшая ребенка пациентка в комментарии 360.ru подтвердила, что ее ребенка после рождения реанимировали и он шел на поправку пока не подцепил неизвестную инфекцию, которая его убила.