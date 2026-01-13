У всех погибших в новокузнецком роддоме детей была внутриутробная инфекция

У младенцев, которые недавно умерли в роддоме № 1 Новокузнецка, была тяжелая внутриутробная инфекция. С таким заявлением выступил Минздрав Кемеровской области. По его информации, с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в отделении реанимации роддома проходили лечение 32 ребенка.

«Семнадцать младенцев находились в крайне тяжелом состоянии, 16 из них — недоношенные, в том числе с экстремально низкой массой тела. Все 17 детей с наличием тяжелой внутриутробной инфекции, в том числе один ребенок с наличием первичного иммунодефицита», — пояснили в министерстве.

Всем детям оказывали необходимую помощь в соответствии с клиническими рекомендациями, но девятерых спасти не смогли.

«Четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии. Четыре ребенка переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Малаховского», — заключили в Минздраве.

В общей сложности с 1 декабря по 11 января в скандальном роддоме приняли 234 родов.