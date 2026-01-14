Медиков роддома Новокузнецка, где умерли девять детей, признали здоровыми

Инфекционных заболеваний у медиков и пациенток роддома Новокузнецка не нашли

Обследование сотрудников перинатального центра Новокузнецкой городской клинической больницы не выявило никаких инфекционных заболеваний. Акушерский стационар временно закрыли на санитарную обработку. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что находившихся на лечении женщин и детей отправили по домам, предварительно взяв под амбулаторный контроль. Признаков инфекционных заболеваний у ни также не нашли.

«Состояние новорожденных, находившихся на стационарном лечении в отделении реанимации в связи с недоношенностью и, следственно, низкой массой тела, отслеживается в круглосуточном режиме», — подчеркнули в пресс-службе.

Областная служба родовспоможения и детства имеет все ресурсы для оказания оперативной медицинской помощи переведенным на амбулаторное наблюдение матерям и новорожденным.

В минувший вторник, 13 января, стало известно, что в роддоме Новокузнецкой клинической больнице № 1 в новогодние праздники умерли девять новорожденных. В пресс-службе областного Минздрава летальные исходы младенцев объяснили внутриутробной инфекцией.

В ведомстве заявили, что в начале года родились 17 детей в тяжелом состоянии, девять из которых врачи спасти не смогли.

Одна из потерявших новорожденного ребенка женщин в комментарии 360.ru подтвердила, что ее сын находился в тяжелом состоянии, но благодаря усилиям врачей шел на поправку — медики говорили о положительной динамике. Она подчеркнула, что 2 января ребенок внезапно заболел из-за инфекции неизвестного происхождения, после чего скончался.

По словам женщины, во время праздников персонал больницы пренебрегал обязательной обработкой себя и используемой аппаратуры, что могло привести к вспышке заболевания.

Кемеровские следователи завели уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности двум и более лицам из-за невыполнения профессиональных обязанностей. В рамках расследования они задержали временно отстраненного от работы главного врача больницы.