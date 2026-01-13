«Заболел в роддоме». Мать погибшего младенца в Новокузнецке рассказала о вспышке инфекции
Мать погибшего младенца: инфекция в роддоме Новокузнецка появилась 2 января
Вызвавшая гибель младенцев в роддоме Новокузнецка инфекция начала распространяться после новогодних праздников, 2 января. Об этом 360.ru заявила мать одного из погибших детей.
Она пояснила, что ее ребенок появился на свет в достаточно тяжелом состоянии, но врачи стабилизировали младенца, привели в чувство и даже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он шел на поправку, но из-за распространения инфекции скончался.
«Ребенок заболел, будучи в больнице. Инфекцию ему занесли там, в новогодние праздники, потому что до 2 января была положительная динамика. Все шло хорошо. После второго числа ребенок пришел к тому, от чего ушел, то есть заболел именно там, в роддоме», — заявила собеседница 360.ru.
По ее словам, причиной распространения смертельного возбудителя стало то, что медперсонал пренебрегал обязательной обработкой себя и аппаратуры, пользуясь тем, что начальства нет. Женщина отметила, что о болезни ребенка узнала от одного из врачей.
«Мне это сказали с таким выражением в голосе, что ничего страшного не произошло, Я тоже не придала этому никакого значения. Нам постоянно говорили, мол, мы лечим, все будет хорошо», — добавила мать погибшего младенца.
Роженица подчеркнула, что о смерти ребенка узнала сама, когда в очередной раз позвонила, чтобы узнать о его состоянии.
«Мне сказали — остановка сердца. Но к нему приходил кардиолог и говорил, что сердце у него абсолютно здоровое. После выдали справку, в которой причиной смерти указана инфекция», — добавила она.
Собеседница 360.ru подчеркнула, что намерена привлечь к ответственности тех, кто допустил гибель ее ребенка. Она пояснила, что младенца выходили от тяжелого недуга, а после убили обычной заразой.
Кемеровский Минздрав после объявления о гибели девяти младенцев в роддоме № 1 Новокузнецка объявил, что у всех новорожденных диагностировали внутриутробную инфекцию. В ведомстве заявили, что всего в крайне тяжелом состоянии на свет родились 17 детей, девять из которых врачи спасти не смогли.