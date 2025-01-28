Пожилым россиянам рассказали, какой напиток приводит к гниению в кишечнике

Пожилым людям стоит ограничить употребление молока, так как с возрастом в их организме снижается выработка фермента лактазы, расщепляющего углеводы молочных продуктов. Об этом в беседе с News.ru рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина.

Специалист объяснила, что этот фермент необходим для переваривания и усваивания молока, но с возрастом его выработка снижается. Тогда молочный сахар уже не расщепляется в тонком кишечнике, оставаясь в неизменном виде. В результате он становится «отличной пищей для патологической микрофлоры толстого кишечника».

«Она увеличивается, и начинается процесс патологического брожения или гниения», — подчеркнула врач.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что кефир является российским суперфудом для всех возрастов, но особенно он полезен для пожилых людей благодаря своим уникальным свойствам.

До этого британские исследователи сообщили, что употребление одного стакана молока в день может снизить риск развития рака кишечника у женщин.