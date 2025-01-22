Оксфордский университет: употребление молока снижает риск рака кишечника
Недавно завершенное исследование, в котором участвовали 542 778 женщин, выявило, что всего один стакан молока в день может снизить риск развития колоректального рака на 14% и положительно повлиять на здоровье кишечника. Об этом написал сайт «Мойка 78» со ссылкой на журнал Nature.
Молочные продукты, богатые кальцием, оказывают положительное воздействие на кишечник. Это особенно важно для женщин, которые обычно потребляют меньше кальция и подвержены риску его дефицита. Команда ученых из Оксфордского университета провела наблюдение за состоянием здоровья европейских женщин. Среди 97 различных диетических привычек, исследованных специалистами, именно регулярное употребление йогуртов и молока оказалось наиболее связанным со снижением риска развития колоректального рака.
Дополнительные исследования позволили установить, что главную роль в этом играет кальций, содержащийся в молочных продуктах. Так, прием 300 миллиграмм кальция в сутки снижает риск онкологического заболевания на 17%.