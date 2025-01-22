Оксфордский университет: употребление молока снижает риск рака кишечника

Недавно завершенное исследование, в котором участвовали 542 778 женщин, выявило, что всего один стакан молока в день может снизить риск развития колоректального рака на 14% и положительно повлиять на здоровье кишечника. Об этом написал сайт «Мойка 78» со ссылкой на журнал Nature .

Молочные продукты, богатые кальцием, оказывают положительное воздействие на кишечник. Это особенно важно для женщин, которые обычно потребляют меньше кальция и подвержены риску его дефицита. Команда ученых из Оксфордского университета провела наблюдение за состоянием здоровья европейских женщин. Среди 97 различных диетических привычек, исследованных специалистами, именно регулярное употребление йогуртов и молока оказалось наиболее связанным со снижением риска развития колоректального рака.

Дополнительные исследования позволили установить, что главную роль в этом играет кальций, содержащийся в молочных продуктах. Так, прием 300 миллиграмм кальция в сутки снижает риск онкологического заболевания на 17%.