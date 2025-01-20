Диетолог Михалева назвала кефир российским суперфудом для любого возраста

Кефир обладает уникальными свойствами, которые делают его полезным продуктом для всех возрастов, особенно для пожилых людей. Об этом рассказала врач-диетолог и эндокринолог Оксана Михалева в беседе с «Газетой.Ru» .

Специалист отметила, что этот напиток богат витаминами, аминокислотами и минералами, такими как кальций, фосфор и магний, что способствует укреплению костной ткани и снижению риска остеопороза. Кефирный гриб, содержащийся в напитке, улучшает работу ЖКТ, подавляя патогенные микроорганизмы и способствуя росту полезной микрофлоры, что поддерживает иммунитет.

Продукт также помогает предотвратить заболевания, включая рак, благодаря своим антисептическим свойствам. Рекомендует включать кефир в рацион начиная с 40-50 лет, добавила доктор.