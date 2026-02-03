Подростки начали заменять энергетики мармеладом с таурином и кофеином

Российские школьники все чаще покупают энергетический мармелад с таурином и кофеином без паспорта. Так производители обходят запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, сообщил телеграм-канал Shot .

«Среди молодежи набирает популярность мармеладная новинка — сладость с таурином и кофеином. Эти вещества являются главными „бодрящими“ компонентами энергетиков», — отметили журналисты.

Эффект похож на действие тонизирующего напитка. Школьники утверждают, что три пачки мармелада дают им столько же бодрости, сколько одна банка энергетика. Только вкус немного горьковат.

На упаковке мармелада, похожей на баночку напитка, нет возрастных ограничений. Производитель не предупреждает, что эффект от этих лакомств аналогичен действию основных компонентов энергетических напитков, которые стимулируют центральную нервную систему.

При этом есть пометки мелким шрифтом о том, что продукт не рекомендуется для детей до 18 лет и людей с повышенной нервной возбудимостью.

«Таким образом компании обходят возрастные ограничения на продажу энергетиков, чтобы не терять прибыль, полученную от продажи детям. По закону такие мармелады не считаются энергетическими напитками», — пояснил источник Shot.

Перед Новым годом школьники активно покупали конфеты-рюмки или алкогольные бутылочки. Эти товары легко найти на маркетплейсах. Сладости с ликером и коньяком пользовались особым спросом.

Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин предупредил об их скрытой опасности, причем не только для детей, но и для взрослых.