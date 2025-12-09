Сегодня 18:22 Отравление и летальный исход. Нарколог — о вреде шоколадных «бутылочек» с маркетплейсов Психиатр-нарколог Казанцев: алкоголь детям категорически противопоказан 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Школьники перед Новым годом активно покупают конфеты-рюмки или «бутылочки» с алкоголем. Эти товары легко найти на маркетплейсах. Почему так популярны алко-сладости и чем они вредны — выяснил 360.ru.

Дети скупают конфеты с алкоголем на маркетплейсах Перед Новым годом школьники часто покупают конфеты в форме рюмок или бутылочек с алкоголем на маркетплейсах. Сладости с ликером и коньяком внутри пользуются особым спросом у подростков: их легко пронести куда угодно, не привлекая внимания. Однако после пары конфет школьники могут почувствовать тошноту и головокружение. Алко-сладости стали популярны благодаря тренду в соцсетях. Речь идет о французских «грушах» и конфетах от белорусского производителя. В одной упаковке их достаточно для половины рюмки. Стоимость нескольких штук может достигать двух тысяч рублей. Многие наборы конфет уже раскуплены.

Фото: Соцсети

Вплоть до летального исхода: почему детям нельзя есть конфеты с алкоголем Детям алкоголь категорически противопоказан, заявил в беседе с 360.ru психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

До 21–22 лет идет формирование организма. То есть у молодых людей вообще в 22 года только скелет перестает, так сказать, формироваться. К 21–22 годам полностью формируется лобная доля, которая отвечает за самокритику, интеллект, принятие решений и морально-этические нормы, когда человек понимает, что такое хорошо, а что такое плохо. Алексей Казанцев психиатр-нарколог

В детстве и подростковом возрасте люди еще не до конца осознают, что такое алкоголь. Им все любопытно, а запретный плод всегда сладок. Родители часто показывают пример: праздники отмечают с алкоголем, поминки — тоже. В итоге формируется мнение, что без алкоголя не обойтись. Многие считают, что алкоголь — это «социальная смазка». По мнению медика, алкоголь — наркотик, который, к сожалению, социально приемлем. «Дети довольно часто копируют поведение, и даже у меня появляются рилсы с этими красиво оформленными „бутылочками“ в основном заграничного производства, где содержится алкоголь. <… > Более взрослых это не особо привлекает, но у тех людей, у кого сформирована зависимость, они могут спровоцировать срыв», — отметил психиатр-нарколог. У ребенка мозг еще не окреп, поэтому у него нет устойчивости к алкоголю. Даже несколько съеденных алкогольных конфет могут вызвать у него опьянение или отравление, подчеркнул Казанцев.

Это алкогольная интоксикация, которая может привести к летальному исходу. Алексей Казанцев психиатр-нарколог

Кроме того, алкогольные конфеты могут стать отправной точкой для развития зависимости. Они откроют «шлюзы» для употребления других веществ. Подросток захочет попробовать что-то еще, например, украдет выпивку у родителей.