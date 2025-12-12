Главный нарколог Подмосковья предупредил о вреде конфет с алкогольной начинкой

В преддверии новогодних праздников на прилавках вновь появляются популярные сладости — конфеты с алкогольной начинкой. Многие считают их безобидным развлечением для взрослых, однако главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин предупредил об их скрытой опасности.

Нередко такое лакомство преподносят как подарок.

«Конфеты с коньяком или другими алкогольными напитками внутри многие воспринимают как баловство. Ведь кажется: что может случиться от капельки спиртного, конфета совсем небольшая, да и много их не съешь?», — отметил Виталий Холдин.

По словам эксперта, даже небольшое количество алкоголя в конфетах может нанести вред неокрепшему детскому организму, вызвав головокружение, тошноту, боли в животе или рвоту. Однако риск существует и для взрослых.

«Сочетание шоколада с коньяком или ликером оказывает удар по печени и по поджелудочной железе. Поднимается уровень глюкозы в крови, плюс токсичное действие алкоголя в перспективе может привести к развитию сахарного диабета», — пояснил нарколог.

Врач напомнил, что праздничный период и так создает повышенную нагрузку на пищеварительную систему из-за обильных застолий. Поэтому лучше не усугублять ее употреблением алкогольных сладостей.