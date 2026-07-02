Опухоль размером с младенца удалили пациентке в Воронежской области

Из матки 22-летней жительницы Воронежской области врачи удалили гигантскую опухоль. При этом специалистам удалось сохранить пациентке возможность в будущем иметь детей. Об уникальной операции рассказала пресс-служба регионального Минздрава.

Около трех лет девушка замечала, что ее живот увеличивается в размерах, но за медицинской помощью не обращалась. К моменту госпитализации матка была сопоставима по размеру с 28-й неделей беременности.

Пациентку прооперировала бригада под руководством заведующего гинекологическим отделением Павла Лохмачева. Медикам удалось иссечь опухолевый узел так, чтобы не повредить сам орган.

«Девушке сделали операцию. Перед врачами стояла нелегкая задача — необходимо было сохранить ее репродуктивную функцию», — сообщила пресс-служба.

После удаления новообразования пациентку отпустили домой уже на пятые сутки.

Ранее врачи больницы в Ногинске спасли женщину, у которой обнаружили опухоль яичника объемом около восьми литров.