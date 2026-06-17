Женщину с опухолью яичника объемом 8 литров спасли в больнице в Ногинске

Женщина в возрасте 50 лет поступила в больницу в Ногинске с увеличенным объемом живота и сильными болями. У нее выявили опухоль яичника, которая занимала почти всю брюшную полость.

Длительное время женщина не наблюдалась у специалистов и обратилась за помощью только при ухудшении самочувствия. В результате врачи приняли решение провести операцию. Она требовала особой тщательности и осторожности.

«Опухоль занимала практически всю брюшную полость, значительно смещая внутренние органы. Хирургическое вмешательство прошло успешно — мы удалили новообразование, которое составило более восьми литров в объеме. Гистологическое исследование подтвердило его доброкачественный характер», — рассказала заведующая гинекологическим отделением № 2 Ногинской больницы Ольга Шафрастова.

Пациентку уже выписали, она продолжит лечение под амбулаторным наблюдением.

Врачи напомнили о важности регулярных осмотров у гинеколога даже при отсутствии жалоб.