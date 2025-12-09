Мурашко сообщил о сроках получения вакцины для лечения меланомы

Мурашко: вакцину для терапии меланомы смогут получить в начале 2026 года

В начале следующего года первые пациенты смогут получить вакцину для лечения меланомы. Об этом сообщил РИА «Новости» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Минздрав дал разрешение, сейчас готовятся пациенты. И первые пациенты уже получат, я надеюсь, в начале следующего года», — сказал Мурашко.

Минздрав разрешил применять мРНК-вакцину для лечения меланомы под названием «НЕО-ОНКОВАК». Этот препарат создали ученые из НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина. Производит его НМИЦ радиологии.

Этот препарат предназначен для лечения неоперабельных или метастатических меланом у взрослых пациентов. Его используют в сочетании с ингибиторами контрольных точек иммунного ответа. Также его применяют в качестве дополнительной терапии после удаления метастазов при меланомах IIB-IV стадий.

В России начинается применение вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для лечения злокачественных новообразований. Минздрав разрешил использовать два новых биотехнологических лекарства в клиниках, рассказал Мурашко.