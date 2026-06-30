Центр Блохина объявил набор пациентов на лечение онковакциной
НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина запустил программу лечения пациентов мРНК-вакциной «Неовак-РОНЦ» для пациентов с меланомой. Об этом сообщила пресс-служба центра.
«Стартует программа с персонализированной мРНК-вакциной против меланомы в комбинации с иммунотерапией», — отметили в НМИЦ.
Программа нацелена на пациентов старше 18 лет с III–IV стадией меланомы. Обязательными критериями станут первичные метастазы в лимфоузлах, которые пока не удалили.
Также принять участие в лечении смогут не проходившие ранее курсы таргетной терапии, химиотерапии и иммунотерапии.
Программа не предусмотрена для людей с другими онкозаболеваниями в анамнезе, а также для тех, у кого есть сифилис, ВИЧ, гепатит и другие тяжелые болезни.
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