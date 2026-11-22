Демонстрирующие семейные скандалы, неблагополучные семьи и истории с ранней беременностью программы необходимо убрать из эфиров российских телеканалов. Такое заявление в комментарии ТАСС сделала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Она почдеркнула, что после выхода указа о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей обращалась к руководству телеканалов с просьбой убрать скандальные программы. Но они продолжили выходить и дальше. Теперь она вынесет свое предложение на заседание комитета.

«Нет других мнений, точек зрения — убирать это — и „Беременна в 16“, и все эти „коды ДНК“. Надо положительный образ семьи транслировать», — заявила Останина.

В конце декабря депутат Госдумы Нина Останина заявила, что блокировки социальных сетей для детей младше 14 лет только подогреют у них интерес. Она подчеркнула, что вместо запретов детям нужно предложить безопасные альтернативы.