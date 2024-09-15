Ночные лампы оказались связаны с болезнью Альцгеймера
FN: болезнь Альцгеймера может возникнуть из-за искусственного света по ночам
Использование по ночам искусственного света может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Об этом сообщило издание Frontiers in Neuroscience.
Ученые Чикагского университета установили, как световое загрязнение влияет на развитие деменции. Они пришли к выводу, что у жителей районов с ярким ночным освещением больше шансов получить когнитивные нарушения и другие проблемы со здоровьем.
«Воздействие искусственного наружного освещения в ночное время связано с такими вредными последствиями для здоровья, как нарушение сна, ожирение, депрессией, тревожностью и раком», — отметили в материале.
Невролог Владимир Мартынов ранее предупредил, что люди, страдающие диабетом, находятся в группе риска развития болезни Альцгеймера. Другой специалист — врач Мария Чердак — назвала избыток сахара в организме провоцирующим развитие болезни Альцгеймера фактором.