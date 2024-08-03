Невролог назвал основные факторы риска развития болезни Альцгеймера

Люди, страдающие диабетом, гипертонией, нарушенным соотношением липидов крови, а также много пьющие и курящие, находятся в группе риска развития болезни Альцгеймера. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал невролог Владимир Мартынов.

«Вместе с тем от 5 до 15% случаев заболевания носит семейный, генетический характер», — добавил он.

Врач рекомендовал заниматься лечением основной патологии, чтобы снизить риски.

Ранее врач Мария Чердак назвала избыток сахара в организме фактором, провоцирующим развитие болезни Альцгеймера.

Другой специалист — врач Анна Гончарова — отмечала, что висцеральный жир может влиять на работу мозга, в том числе провоцировать нейродегенеративные заболевания.