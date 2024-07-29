Врач Чердак предупредила, что избыток сахара провоцирует раннюю деменцию

Если в организме произошло нарушение нормального усвоения сахара, что может произойти при злоупотреблении сладостями, то значительно увеличивается риск заболевания болезнью Альцгеймера. К таким выводам пришли исследователи. Об этом рассказал KP.RU врач-невролог, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Чердак.

Ученые еще несколько десятилетий назад начали проводить масштабные эпидемиологические исследования и установили, что у людей с сахарным диабетом деменция наблюдается в 2-3 раза чаще. Наиболее распространенной причиной возникновения деменции в пожилом возрасте является болезнь Альцгеймера, отметила Мария Чердак.

Она объяснила, что при диабете повреждаются сосуды, в том числе в головном мозге. В результате ухудшается его кровоснабжение, что приводит к гибели нервных клеток.

Сейчас у врачей есть более глубокое понимание этого процесса. При сахарном диабете второго типа организм теряет чувствительность к инсулину. Основная задача этого гормона заключается в том, чтобы глюкоза из крови поступала в клетки. Если нарушена чувствительность к инсулину, уровень сахара в крови остается высоким, но глюкоза не проникает в клетки. А головной мозг сильно зависит от этой субстанции: хотя он составляет лишь около 2% от общего веса тела, он поглощает около 25% всей глюкозы, поступающей в организм.

В результате клеткам не хватает нужного ему топлива, что приводит к их повреждению, и это провоцирует развитие деменции.