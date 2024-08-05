«Нет, конечно». Сотрудница рехаба в Мытищах — об истязаниях постояльцев

Сотрудница рехаба в Мытищах опровергла данные об истязаниях постояльцев

Фото: РИА «Новости»

Уголовное дело против двух сотрудников реабилитационного центра, которых обвиняют в издевательствах над пациентами, расследуют в Мытищах. Корреспондент 360.ru побывал по адресу и попытался пообщаться с бывшей сотрудницей рехаба.

«Нет, конечно. Можете пройтись по соседям», — ответила она на вопрос, правдива ли информация о рехабе.

Она уточнила, что реабилитационный центр больше не работает. После этого собеседница развернулась и закрыла ворота.

По данным следствия, в реабилитационном центре с мая прошлого года удерживали людей с алкогольной и наркотической зависимостью. Их избивали, лишали еды и сна. В правоохранительные органы обратился один из бывших пациентов.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против аналогичного объекта в Пятигорске. В нем от сердечной недостаточности умер один из пациентов.

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