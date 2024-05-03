Сотрудников рехаба в Пятигорске обвинили в истязании пациентов | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 21:06 Сотрудников рехаба в Пятигорске обвинили в истязании пациентов СК РФ завел уголовное дело против сотрудников рехаба в Пятигорске за истязание РИА «Новости»

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Уголовное дело по статье об истязании пациентов завели против сотрудников реабилитационного центра в Пятигорске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Ставропольскому краю.

«В ходе мониторинга региональных СМИ выявлена публикация о том, что в реабилитационном центре города Пятигорска пациенты подвергаются систематическому истязанию», — рассказали в следственном управлении.

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СК по Пятигорску возбудил уголовное дело по статье «Истязание». Также следствие проводит проверку по факту смерти мужчины в реабилитационном центре. Пациент умер в результате сердечной недостаточности.

Минздрав Омской области ранее устроил проверку после публикации видео хирурга, на котором врач раскачивался над бумагами. Хирурга заподозрили в пьянстве на рабочем месте.