Небольшой укус домашней собаки довел мужчину до инвалидной коляски

При укусе собаки в организм ее владельца проникла опасная бактерия, которая вызвала некротизирующий фасциит. Он перенес 20 операций и передвигался на инвалидной коляске. Мужчина с ником QuitEducational2751 рассказал об этом на сайте Reddit .

В 2021 году он случайно толкнул пса, который спал с ним в кровати. Питомец испугался и укусил хозяину руку. Рана воспалилась.

«Спустя 36 часов я обратился в неотложку с опухшей красной рукой, покрытой пустулами, каждая — размером с небольшую монету. Через час после госпитализации мое артериальное давление составляло 53 на 30, меня экстренно прооперировали», — рассказал мужчина.

Врачи нашли у него редкое инфекционное заболевание, некротизирующий фасциит мог привести к отмиранию кожи и подкожной клетчатки. Вызвавшая его бактерия попала в организм с поверхности кожи через рану. За последние четыре года больной перенес 20 операций. Ему сохранили руку, однако некоторое время мужчина провел в инвалидной коляске, затем на костылях.

Пока он лечился, за собакой приглядывал другой человек. Сейчас пес живет с пострадавшим.

Ранее американский яхтсмен подхватил пожирающую плоть бактерию от пореза о прицеп. Она размножается в соленой воде.