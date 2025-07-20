Четыре человека умерли в США из-за заражения плотоядной бактерией

Врачи зафиксировали рост случаев заражения плотоядной бактерией Vibrio vulnificus в американском штате Флорида. Уже скончались четыре человека, еще семь доставили в госпиталь, сообщило People.

По данным департамента здравоохранения Флориды, рост заболеваемости связан с последствиями урагана «Хелен», вызвавшего наводнения. Местному населению пришлось контактировать с загрязненной водой. Аналогичный всплеск инфекции наблюдался в 2022 году после урагана «Иэн».

Опасная инфекция может проникнуть в организм во время купания через открытые раны, свежие татуировки или пирсинг. В легких случаях вибриоз проявляется водянистой диареей, тошнотой, рвотой и повышением температуры.

Однако при инфицировании ран наблюдается образование кожных волдырей и некротизирующий фасциит, известный как «болезнь плотоядных». В таких ситуациях пациентов может ждать ампутация конечностей для удаления пораженных тканей.

Каждый год в США фиксируют около 80 тысяч случаев вибриоза, причем более половины из них связаны с употреблением зараженных продуктов.